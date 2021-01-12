Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak...
12.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:50
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici