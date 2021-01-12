Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak...

12.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:50
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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