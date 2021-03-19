Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.