Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri...

19.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:22
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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