Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri...
19.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:22
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu