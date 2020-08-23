Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın...
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız."
23.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA