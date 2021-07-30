Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

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Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı