Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik.