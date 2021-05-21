Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi... - Haberler
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