Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. "
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel