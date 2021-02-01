Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı."
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı."

01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:16
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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