Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı.