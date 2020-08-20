Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin beklentilerine uygun çözümler üretme imkanına kavuşacağız"
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare...
20.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:43
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (6)
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Kaynak: AA