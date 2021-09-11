Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz...
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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