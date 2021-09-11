Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz...

AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz."

AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk.'

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk."

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

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Haber: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz... - Haberler
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