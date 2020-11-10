Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.