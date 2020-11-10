Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

10.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:17
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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