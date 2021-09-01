Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap