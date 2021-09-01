Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati... - Haberler
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