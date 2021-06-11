Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan,  14 Haziran'da katılacağı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden yapacağı görüşme konusunda, "Bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. İkili görüşmelerimiz var. Bunların içinde Sayın Boris Johnson, Macron'la, Merkel ile görüşmelerimiz var. Bu sayı artar eksilmez. Böyle bir zincir ikili şekilde görüşmelere devam edeceğiz. Bir de sunumlarımız olacak, basın açıklamalarımızı NATO zirvesi sonrası yapacağız, Biden ile de görüşeceğiz" dedi. Erdoğan daha sonra Belçika'dan Azerbaycan'a geçeceğini belirtti. Erdoğan, NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini belirterek, "Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerini görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan sınırına Ermenistan'ın daha önce döşediği mayınların haritasını vermemesi ve bölgenin mayından temizlenmesi konusunda, Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyareti hatırlatarak "Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz. Mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çözelim diyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra caminin yanında bulunan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılış kurdelesini de kesti.

 


- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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