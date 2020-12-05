Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.