Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
05.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:31
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı"
"Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı