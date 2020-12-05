Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

05.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:31

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı"

"Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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