Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve... - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz." - ANKARA

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