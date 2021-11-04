Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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