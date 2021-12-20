Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız." - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin...

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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