Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız."
Sizce, Dolar 20 ? olur mu? #Dolar | #Dolar20tl— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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