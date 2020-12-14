Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun...

14.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:19
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz. Faizlerin makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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