Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz.