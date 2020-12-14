Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun...
14.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:19
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz. Faizlerin makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı