Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini...

05.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:52
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini çatallaştırması, bizi yolumuzdan alıkoyamaz tam tersine şevkimizi artırır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini kör etmesi, kalplerini karartması, dillerini çatallaştırması, bizi yolumuzdan alıkoyamaz tam tersine şevkimizi artırır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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