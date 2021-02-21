Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESENLER BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
21.02.2021 20:28 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:34
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası, hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Esenler Belediyesi'ne geçti. Erdoğan'ın Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer ile buradaki görüşmesi, yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.
Erdoğan daha sonra, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere Esenler Belediyesi'nden ayrıldı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı