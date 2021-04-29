Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2)
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayın temizleme aracını incelemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayın temizleme aracını incelemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zırhlı personel taşıyıcı aracını incelemesi ve kullanması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. (2)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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