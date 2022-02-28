Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir." - Haberler

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir."

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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