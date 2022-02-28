Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir."
AA, Merve Yıldızalp - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel