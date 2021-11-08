Son dakika haber... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıklı alacağız.""Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıklı alacağız."
"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması
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