Son dakika haber... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıklı alacağız.""Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Sağlık ordusuna 40 bin yeni sağlıklı alacağız."

"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."

 KURTULMUŞ: HİÇ OLMAYAN VEFAT HABERİNDEN GÜNDEM YAPMAK AÇIKÇASI ŞEREFSİZLİKTİR

KURTULMUŞ: HİÇ OLMAYAN VEFAT HABERİNDEN GÜNDEM YAPMAK AÇIKÇASI ŞEREFSİZLİKTİR

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title