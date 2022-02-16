Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir,... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir,...

AA, Ferdi Türkten - Politika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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