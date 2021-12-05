Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler."
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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