Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı (1)
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı (1)
31.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. 


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Kaynak: DHA

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