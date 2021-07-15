Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"