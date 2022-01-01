Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı.
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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