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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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