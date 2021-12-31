Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas"... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas"...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na MEB tepkisi: Cibilliyeti bozuk adam, amacı şov yapmak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na MEB tepkisi: Cibilliyeti bozuk adam, amacı şov yapmak

 Arınç, Bakan Soylu'yu İBB'ye teftiş üzerinden eleştirdi: Bu şekliyle giderse İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir

Arınç, Bakan Soylu'yu İBB'ye teftiş üzerinden eleştirdi: Bu şekliyle giderse İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title