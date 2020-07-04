Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz.
04.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz."
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Kaynak: AA