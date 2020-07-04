Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz." Kaynak: AA