Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

14.11.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:36
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek; turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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