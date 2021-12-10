Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ilişkin hassasiyetimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ilişkin hassasiyetimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Doğu Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ilişkin hassasiyetimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü, sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi...
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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