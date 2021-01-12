Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz"

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. (2)

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz."

Erdoğan: "Son dönemde AB'nin Kıbrıs Türk tarafıyla hiçbir teması olmamıştır. AB, Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir"

Erdoğan: "Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren