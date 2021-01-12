Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz"

12.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:19

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. (2)

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz."

Erdoğan: "Son dönemde AB'nin Kıbrıs Türk tarafıyla hiçbir teması olmamıştır. AB, Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir"

Erdoğan: "Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'i iş birliği havzası haline getirmeliyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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