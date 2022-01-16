Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

Divanhane binasında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

(İHA)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

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