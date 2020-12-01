Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır."

01.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:36
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

İlgili Haberler

Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun
Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor (2)

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Osman Kavala Bülent Arınç Halife Hafter
Magazin Alişan Demet Akalın İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Orhun Ene Okan Buruk Caner Erkin Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 12:36:35. #1.15#
title