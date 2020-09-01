Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır.
01.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır."
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Kaynak: AA