Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl... Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır." Kaynak: AA