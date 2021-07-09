Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz."
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten