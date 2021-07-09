Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz."
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.'
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." - Haberler
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