Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."

17.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:39
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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