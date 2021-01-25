Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (2)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarına yerleşen depremzedelerle video konferansla konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.