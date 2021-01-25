Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (2)
25.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:11
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarına yerleşen depremzedelerle video konferansla konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarına yerleşen depremzedelerle video konferansla konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey