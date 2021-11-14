Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote...

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote edilmek istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote edilmek istendi. Eyvallah etmedik."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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