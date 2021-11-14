Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote edilmek istendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote edilmek istendi. Eyvallah etmedik."
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet