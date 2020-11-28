Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde...

28.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:12
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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