Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde...

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz.