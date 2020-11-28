Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde...
28.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:12
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan