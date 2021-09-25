Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi

Dua edilmesi

Açılış kurdelesinin kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor."

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (1)
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Haber: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi - Haberler
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