Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi Dua edilmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi
Dua edilmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı.