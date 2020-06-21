Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü mesajı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Alan'a tebrik mesajı gönderdi.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü mesajı
21.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Alan'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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