Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS tarihiyle ilgili açıklama
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS tarihiyle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS tarihiyle ilgili açıklama
26.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. : "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. YKS tarihi bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur

" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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