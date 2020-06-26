Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS tarihiyle ilgili açıklama Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. : "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. YKS tarihi bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur " dedi. (İHA) Kaynak: İHA