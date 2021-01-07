CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI
07.01.2021 22:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:59
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.Erdoğan, paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı