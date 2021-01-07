CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI

07.01.2021 22:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:59
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesine yer verdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar İlker Başbuğ Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Meghan Markle Seren Serengil
Spor Arda Turan Samet Aybaba İsmail Kartal Arda Kardeşler Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Ocak Kongre Washington Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 23:05:24. #1.15#
title