Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÜPRİZ ZİYARET
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÜPRİZ ZİYARET Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeği yedi.
23.08.2020 01:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 02:00
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÜPRİZ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeği yedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeğini yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da eşlik etti. Erdoğan yemekten sonra vatandaşlarla sohbet ederek kendisini bekleyenleri selamladı.
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Kaynak: DHA