Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu

04.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:02
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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