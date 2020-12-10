Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşakanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ zaferiyle ilgili konuştu. Erdoğan konuşmasında, konuşmada, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

ERMENİSTAN HALKINA ÇAĞRI

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir. İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir. Azerbaycan, Terter Çayı'nın suyuna kavuştu. Laçin, Suşa, Kelpecer artık özgürdür. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir.Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdiği müddetçe, Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı