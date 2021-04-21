Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası nedeniyle turizm temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Kabulün ardından konuşan Erdoğan, toplantıda sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı. Ayrıca, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin, haziran sonuna kadar devam etmesinin yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık. Hayırlı olsun dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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