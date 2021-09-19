Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ (1) - Haberler
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Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ (1)

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat konusunda "Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

-------------Erdoğan'ın açıklaması


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...

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Haber: Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ (1) - Haberler
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