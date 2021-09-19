Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ (1)
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.
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-------------Erdoğan'ın açıklaması- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne...