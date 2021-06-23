Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dadaşlara selam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Dadaşlara selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Dadaşlara selam gönderdi. AK Parti Belediye Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti Belediye Başkanları Toplantımıza katıldık. Şükürler olsun ki Güçlü Türkiye'nin idealleri için çalışan çok özel bir birlikteliğe sahibiz. Rabbim, Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye görüş belirtti.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dadaşlara selam gönderdi. Başkan Sekmen, konuya ilişkin attığı twette şöyle dedi: "Liderimizin Dadaşlara selamı var. Erzurumlu hemşehrilerimizin selam ve sevgilerini ilettiğim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, Dadaşlar diyarına yürekten selamlarını gönderdi. Şehrimize olan ilgileri için tüm hemşehrilerimiz adına Liderimize şükranlarımı sunuyorum."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı