Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı (2) Gelen son dakika haberine göre ESER, 9 DİLDE SESLENDİRİLDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bilgilendirme yapıldı.

ESER, 9 DİLDE SESLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait olan eserin, dünyanın dört bir yanındaki Ayasofya özlemi ve önemini vurguladığı belirtildi. Kırgızca başlayan şarkıda Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili (Afrika), Arapça, Hintçe ve Türkçe dillerinde Ayasofya sevgisi ve arzusu anlatıldığı ifade edildi. 9 dilde seslendirilen eserin sözleri şöyle:

"Ayasofya; fırtınadan, borandan, geceden ve güneşin yakıcı sıcağından senin gölgene (Gök kubbe) sığınırız.Ayasofya, karşında utanmadan (utanç duymadan) duracağız.Ve sen Fatih'in evlatları ile gurur duyacaksın!Ayasofya, bir taş değilsin ki sen; haykırarak ismini söylüyoruz dünyaya. 'Biz varız ve şimdi buradayız!'La ilahe illallah MuhammedünResülullahEy Ayasofya! Ezelden canımın cananısanSese muhtaç o sükut illerimin hicranısanSeni bilmez iki göz, mehz bu sebebden kordurSen hem sağ gözümün hem sol gözümün dermanısanSenin için toplandık; dağın, çölün ve denizin çocukları… Biz, birbirini özleyenler… Bizler, 'Hz. İbrahim'in rüyasıyız!Bizi bir arada tutan (Beyazları ve siyahları…) birleştiren bu yerdeHabeşli Bilal'in torunlarının sesi yankılansın…Sana Mekke'nin, Medine'nin ve Mescid-i Aksa'nın selamını getirdik!Masum kubbenin altında, ay ve güneş birlikteler…Sıcak kumlara basan çıplak ayaklarımızla kapındayız şimdi.Mücadelemizsin, gücümüzsün. Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün… Ayasofya; rüzgarlar essin kubbende, hürriyetin,Ta ezelden… Sen bizimsin biz de senin!"

Kaynak: DHA