Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP'li ?Asiltürk'ü Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretten sonra Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında balkondan kendisini alkışlayan vatandaşlara ve ziyareti görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ