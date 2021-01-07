Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk'e ziyaret

07.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:36
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk'e ziyaret

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP'li ?Asiltürk'ü Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretten sonra Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında balkondan kendisini alkışlayan vatandaşlara ve ziyareti görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fikri Sağlar Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk'e ziyaret - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:00:52. #1.14#
title